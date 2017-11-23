سوق أبوظبي يمنح «الرمز كابيتال» رخصة البيع على المكشوف

أبوظبي (الاتحاد)

منح سوق أبوظبي للأوراق المالية شركة الرمز كابيتال رخصة نشاط البيع على المكشوف الفني.

ويهدف تطبيق سوق أبوظبي للبيع على المكشوف الفني إلى زيادة معدل دوران السوق وجذب المزيد الاستثمارات الأجنبية ورفع مستوى السيولة والتحوط، ويطلق «البيع على المكشوف الفني» على بيع الأوراق المالية التي لا يملكها البائعون، ويهدف إلى تحقيق الأرباح من خلال التغيرات في الأسعار.

واحتفل سوق أبوظبي بهذه المناسبة من خلال رنين الجرس في افتتاح السوق يوم أمس.

وحضر الاحتفال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومحمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب لشركة الرمز للاستثمار والتطوير، وممثلون آخرون من الجانبين.