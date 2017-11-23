أبوظبي (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» طرحها أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» من خلال عملية «البناء السعري» حيث سيتم الإعلان عن النطاق السعري للسهم يوم 26 نوفمبر الجاري في الصحف ووسائل الإعلام المحلية.

وكانت أدنوك قد أعلنت عزمها طرح حصة أقلية لا تقل عن نسبة 10% من أسهم شركة «أدنوك للتوزيع» -أكبر شركة لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومتاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات- للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكدت أن الاكتتاب المقترح يخضع للحصول على الموافقات الضرورية من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية والسلطات المعنية كافة في الدولة.

وقال محمد الهاشمي مدير وحدة الاستثمار للمجموعة إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن هي القيمة الاسمية للسهم فقط وهي ليست القيمة السوقية لسهم شركة «أدنوك للتوزيع» التي ستسفر عنها عملية البناء السعري وكذلك لا تعكس القيمة التي سيتم بيعها أو تداولها لهذا السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتم اتخاذ قرار تخفيض القيمة الاسمية لتمكين أكبر عدد من المستثمرين في الدولة من المشاركة في هذا الاكتتاب المتميز لأسهم «أدنوك للتوزيع».

وأضاف أنه إذا أبقينا على القيمة الاسمية للسهم بقيمة درهم فإن القيمة السوقية للسهم الواحد -والتي ستكون الأساس لسعر بيع السهم للمكتتبين- ستكون من أعلى الأسعار على الإطلاق في الأسواق المحلية مما قد يؤثر سلبا على مقدرة المستثمرين من المشاركة في هذا الاكتتاب التاريخي ولذلك تم تخفيض القيمة الاسمية إلى 8 فلوس وهذا لا يعكس القيمة السوقية للسهم والمتوقع أن تكون أضعاف هذا الرقم بحكم ربحية الشركة الكبيرة والتي تم الإفصاح عنها في نشرة الاكتتاب.