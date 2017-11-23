حسين خوري: نخطط لجعل العاصمة وجهة عالمية للشطرنج

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف حسين خوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج عن خطة لجعل العاصمة وجهة إعلامية عالمية للشطرنج من خلال استضافة بطولات دولية كبيرة، مشيراً إلى مشاورات يجريها النادي مع مجلس أبوظبي الرياضي، وأن ذلك سيتم خلال العامين المقبلين، بعد أن تكتمل كافة الترتيبات مع «أبوظبي الرياضي».

وتقدم خوري بالشكر للقيادة الرشيدة على اهتمامها بقطاع الشباب والرياضة ودعمها غير المحدود، كما شكر مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن دعم مجلس أبوظبي الرياضي ساعد النادي كثيراً في تخطي العديد من العقبات.

وقال: نبحث عن الريادة، حتى يكون النادي رائداً في الدولة والمنطقة، وهذا التوجه يعتمد على عمل مجلس إدارة النادي، الذي يقوم بدوره بتناغم تام وانسجام وكفريق موحد، وهذا سيكون له دور فاعل في تنفيذ الخطط والبرامج التي تم الاتفاق على تنفيذها في الفترة المقبلة.

وبخصوص المشاركات القادمة، قال الخوري: لدينا استحقاقان هذا الشهر الأول هو أولمبياد العرب الذي كان من المفترض أن يقام هذا الأسبوع في المغرب، وكانت الاستعدادات له جيدة، لكننا فوجئنا بخطاب يفيد بتأجيل الحدث، أما المشاركة الثانية هذا الشهر فستكون في بطولة العالم للهواة هذا الشهر، وعلى الصعيد المحلي لدينا أهم بطولات الموسم كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج التي تقام في الفترة من 22 وحتى 29 ديسمبر المقبل، ونأمل أن نحقق في الاستحقاقات المقبلة المزيد من الإنجازات التي حدثت هذا العام الذي يعتبر الأكثر تميزاً لنادي أبوظبي للشطرنج، حيث حققت فيه روضة السركال لاعبة النادي بطولة العالم للناشئين تحت 8 سنوات، وأيضاً فاز لاعبنا عمران الحوسني ببطولة غرب آسيا، وهدفنا أن نحافظ على وجود لاعبينا في منصات التتويج في البطولات الدولية والقارية القادمة، خاصة أن هذين الإنجازين يمثلان دافعاً قوياً.

وأضاف: نادي أبوظبي للشطرنج يعتمد على المراحل السنية، ولدينا برامج لنشر اللعبة في المجتمع والمدارس، لكننا ما زلنا ننتظر تنسيقاً أفضل مع دائرة التعليم والمعرفة؛ لأن المدارس بالعاصمة هي البيئة الأفضل لنشر اللعبة، وجذب المزيد من الموهوبين في الشطرنج لممارستها وصقل موهبتهم فيها من خلال الطاقم الفني الموجود في النادي والذي يضم 6 من المدربين أصحاب القدرات الكبيرة. وثمن حسين خوري قرار صاحب السمو رئيس الدولة بالسماح لأبناء المواطنات وحملة المراسيم ومواليد الدولة بالمشاركة في كل المسابقات الرياضية، ووصفه بالقرار الحكيم، مبيناً أن النادي يستفيد من هذا القرار الذي يعد في مصلحة الجميع، وقال: نحن على استعداد تام لتنفذ القرار والاستفادة منه بأفضل صورة، ولدينا عدد من اللاعبين يمارسون اللعبة، ونرحب بالمزيد.

وطالب حسين خوري اتحاد اللعبة بالمزيد من التنسيق مع الأندية في العام المقبل، وقال: هناك العديد من المواهب في الأندية، لكن هذا يحتاج إلى عمل كبير من الجميع اتحاد وأندية. وعن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الذي ينظم في أغسطس من كل عام، قال حسين خوري يتم الترتيب لاحتفالية خاصة في النسخة القادمة منه لأنها الـ 25، منذ انطلاقة المهرجان الذي يستقطب دولاً كثيرة ومصنفين عالميين في كل نسخة منه.