980 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (وام)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس نحو 980 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 166 مبايعة بقيمة 389 مليون درهم منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 222 مليون درهم و138 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 167 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 57 مليون درهم وثالثة في السطوة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم فى منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها20 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم.