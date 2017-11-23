الأحبابي: توجيهات القيادة الرشيدة تعزز التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)
قال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، عضو المجلس التنفيذي، إن الدائرة تعمل على ترجمة توجهات قيادتنا الرشيدة بالعمل الدائم والمستمر نحو الاستفادة من آخر المستجدات التي توصل إليها الخبراء والمتخصصون في مجال تعزيز ركائز التنمية المستدامة، وكل ما من شأنه أن يخدم أهداف الارتقاء بعمليات التطوير العمراني لخدمة الأجيال الحالية والمستقبلية، وبناء أسس مجتمع مستدام ومتكامل ينعم ببيئة عمرانية ترقى إلى المقاييس الدولية، وتعكس في الوقت ذاته توجهات حكومة الإمارات، وتحقق أهداف خطة أبوظبي.
وأضاف في كلمة خلال مشاركته بمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي اختتم أعماله أمس، أن إدارة المشاريع في التخطيط العمراني تعتبر عاملاً مهماً يساعد على النظر في تفاصيل المشروع وإدارتها منذ وضع التصور الأول، مروراً بمرحلة التخطيط والصميم والتنفيذ، ووصولاً إلى مرحلة تشغيل وإدارة المشروع.
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وقال إن خطة أبوظبي ورؤية حكومة أبوظبي سيلعبان دور الإطار الموجه لعملنا وسيضمنان توافق وفاعلية عمل كافة الجهات الحكومية باستمرار، وبالشراكة مع الأطراف المعنية من القطاع الخاص، ما سيسهم في تعزيز فعالية وجودة عملنا وسيساعدنا على تحقيق القيمة والفوائد المرجوة التي ستعم بالخير علينا جميعاً.