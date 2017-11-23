%60 من مختصي أمن المعلومات بالشرق الأوسط غير واثقين من جاهزية شركاتهم

دبي (الاتحاد)
عبر أكثر من 60% من موظفي أمن المعلومات في الشرق الأوسط عن عدم ثقتهم من جاهزية شركاتهم للتعامل مع حوادث الأمن السيبراني، بحسب دراسة حديثة بعنوان «القوى العاملة العالمية لأمن المعلومات»، والتي كشف عنها اليوم خلال قمة (ISC)² للأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يشار إلى أن (ISC)² منظمة متخصصة دولية غير ربحية تنشط في تثقيف واعتماد خبراء الأمن السيبراني وتأسست بالتعاون بين «مركز الأمن السيبراني والتعليم» و»فروست آند سوليفان». وشملت النسخة الثامنة من الدراسة التي تجرى كل عامين، 19600 من الموظفين على الصعيد العالمي، منهم 518 موظفاً من الشرق الأوسط.
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وعن حالة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، قال أدريان ديفيس، المدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس المؤتمر «شهد هذا العام بعضاً من أكبر اختراقات الأمن السيبراني، بدءاً من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، إلى هجوم واناكراي الإلكتروني التي أصاب أكثر من 10 آلاف مؤسسة في 150 بلداً. لذلك يعتبر الأمن السيبراني من المجالات التي تكتسب أهمية متزايدة والتي يجب أن تواصل تطورها باستمرار لمواكبة التهديدات الناشئة، وهذا يعكس الدور المهم الذي تقوم به مؤسسات متخصصة مثل (ISC)²».
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