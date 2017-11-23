حسومات «بلاك آند وايت» في ياس مول تبدأ اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد ياس مول، لإطلاق حسومات «بلاك آند وايت»، ابتداء من اليوم حتى الأحد 26 نوفمبر، وهي فكرة مستوحاة من الحدث العالمي: يوم «خصومات بلاك فرايدي». وتقوم نخبة من أهم العلامات التجارية العالمية في ياس مول بتقديم حسومات تصل حتى 90%.

وتزامناً مع فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2017 في أبوظبي، وبتميزه كالمول الوحيد في العالم الذي يطل على حدث وسباقات حلبة الفورمولا 1، سيواكب ياس مول احتفالات بطولة سباقات السيارات على طريقته المميزة، إذ سيستضيف المول مجموعة من العروض المتجولة الحية، وستزين الأروقة بأعلام سباقات السيارت بالأسود والأبيض، ليكون بذلك الوجهة الأمثل للتسوق والترفيه خلال عطلة الأسبوع.

ولمحبي صور الانستغرام، بإمكانهم عيش أجواء سباق الفورمولا 1 من خلال التقاط صور أمام الأقواس المصممة على شكل خط بداية السباق، ومزينة بأعلام المربعات البيضاء والسوداء.

وقال سعود خوري، مدير عام ياس مول: «بعد النجاح اللافت الذي حققته حملة «حسومات ياس مول الضخمة على مدار 24 ساعة»، قررنا أن نفاجئ زوارنا الكرام بحدث مميز آخر نضيفه إلى قطاع التجزئة، لذلك قمنا بالتعاون مع المحال التجارية في ياس مول لإطلاق حسومات«بلاك آند وايت» خلال عطلة نهاية الأسبوع».