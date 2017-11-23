«الشارقة الرياضي» يطلق حلة جديدة لسباق «الثقافة»

أسامة أحمد (الشارقة)

كشف مجلس الشارقة الرياضي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، عن إطلاق حلة جديدة من سباق الأندية للثقافة والفنون بمشاركة 412 متسابقاً بداية من مواليد 2002 يمثلون 20 ناديا ومركزاً، تزامناً مع احتفالية «عام زايد 2018» والذي حضره عبد العزيز النومان الأمين العام للمجلس، والشيخ عبد الرحمن عبدالله المعلا، والمهندس حسن التفاق عضوي اللجنة المنظمة العليا.

ووجه النومان الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه غير المحدود للرياضة والثقافة بالإمارة الباسمة مما كان لها المردود الإيجابي على مسيرتها، مبينا أن المجلس يسعى لتحقيق الهدف المنشود وفق رؤية سموه، مشيرا إلى أن الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس الرياضي يولي السباق الثقافي في ثوبه الجديد اهتماماً كبيراً من أجل تنمية مواهب اللاعبين في جميع المجالات.

وأشار إلى أن المجلس ظل يخصص زيادات مستمرة للأندية، مبيناً أن المجلس يدرس إقامة دوري ثقافي من الموهوبين، وتنظيم رحلات علمية لهم، وخصوصا أن الهدف من السباق الوصول إلى لاعب مثقف وموهوب، فيما تتمثل الرسالة في التنمية الثقافية لدى اللاعبين، واستثمار الطاقة والمواهب في مختلف المجالات وتعزيز الحراك التنافسي على المستوين المحلي والدولي، بينما تتمثل قيم هذا السباق في الانتماء والمشاركة والتطوع والتميز.

وأشار إلى أن المجلس في انتظار آلية مشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة وحاملي الجوازات من الهيئة المهمة للرياضة من أجل التواجد في النسخة الثامنة وليس السابعة، مما يصب في مصلحة الرياضة باتساع دائرة المشاركين في الألعاب المختلفة خلال المرحلة الجديدة.

وتحدث الشيخ عبد الرحمن عبدالله المعلا عن مسيرة السباق حتى وصوله النسخة السادسة، مشيرا إلى أن الارتفاع المستمر في عدد الأندية والمتسابقين من دورة لأخرى مما يعزز من نجاح النسخة الجديدة التي تقام ضمن مبادرات «عام زايد 2018».

وأشار المهندس حسن التفاق إلى أن الدورة الجديدة تشهد المنافسة في 10 مسابقات هي القرآن الكريم، القصة القصيرة، الرسم، المسرح، الأفلام، التصوير الفوتوغرافي، الشعر، المعلومات العامة، الإنشاد، مبيناً أن شرط مشاركة المتسابق أن يكون من المواطنين أو أبناء المواطنات.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للحدث تضم عبد العزيز النومان، الشيخ عبد الرحمن عبدالله المعلا، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، مصبح بالعجيد الكتبي، عبدالله سبيعان، عبد الرحمن بني ياس، محمد حمدان بن جرش، جاسر محمد، حسن التفاق، إسلام الشيوي، سعيد العاجل، فيصل الكعبي.