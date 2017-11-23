«اقتصادية الشارقة» تختتم برنامجاً تدريبياً في كوريا

الشارقة (وام)

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتعاون مع مركز «كايزن» للتدريب مؤخرا برنامجاً تدريبياً في جمهورية كوريا ضمن برنامج «القيادة الاستراتيجية الذكية» الذي يهدف إلى بناء فريق عمل بفكر قيادي استراتيجي ذكي ومحفز.

يأتي البرنامج في إطار حرص الدائرة على رفع مستوى الكفاءة القيادية وتنفيذا لخطتها الداعية إلى تنمية الموارد البشرية والتقنية لدى موظفيها.

وشارك في البرنامج التدريبي وفد ضم تسعة مشاركين من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع في الدائرة استفادوا من العديد من البرامج التنموية والتدريب التطبيقي العملي وفق أحدث الممارسات العالمية والمناقشات العملية والميدانية.

وجاء البرنامج بهدف رفع مستوى الكفاءة القيادية وذلك من خلال بناء فريق يعمل بفكر قيادي استراتيجي ذكي ومحفز وقادر على تجنب ضغط العمل من خلال كسب الزملاء والعاملين التخطيط الاستراتيجي المسبق، إضافة إلى تحسين نتائج العمل من خلال كسب الزملاء والعاملين ومنحهم الشعور بالانتماء للمؤسسة وفق أهداف مدروسة ورؤى واضحة ذكية.

وشمل البرنامج التدريبي عدة محاور وبرامج أهمها مفهوم القيادة الاستراتيجية وأهميتها والقيادة في ظل التحول الذكي إضافة إلى سمات القائد الاستراتيجي الذكي والتهيئة النفسية للقائد والتحول من الإدارة إلى القيادة الاستراتيجية.

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن توفير مثل هذه البرامج التدريبية يندرج ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنمية الموارد البشرية وإدخالهم في برامج تخصصية وقيادية وذلك لتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وقدراتهم.