وفد سعودي يستكشف المعالم السياحية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً، وفداً يضم 85 من شخصيات قطاع السفر والسياحة وإعلاميين من المملكة العربية السعودية في جولة تعريفية بالمعالم السياحية المتميزة في أبوظبي، في إطار جهودها لاستقطاب المزيد من الزوار من الأشقاء السعوديين إلى الإمارة، وتعزيز موقعها لتصبح مساهماً رئيسياً في القطاع السياحي على مستوى الإمارة.

ووصل الوفد الذي يعد الأكبر حتى أمس، من ناحية العدد، على متن «الاتحاد للطيران»، بجولة حول معالم أبوظبي بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير ومنارة السعديات وقصر الإمارات وجزيرة ياس، وغيرها الكثير من المواقع السياحية والثقافية البارزة، بالإضافة إلى أرقى الفنادق في أرجاء أبوظبي كافة. كما تم تنظيم العديد من ورش العمل بين وكلاء ومديري الفنادق في أبوظبي والوفد لدراسة كيفية توفير أبوظبي عروضاً سياحية فريدة من نوعها تلبي رغبات كل السياح وبالأخص العائلات السعودية، بدءاً من التسوق، الأكل والحدائق الترفيهية، ووصولاً إلى محبي الأنشطة الترفيهية المخصصة للعائلات.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة: «تعكس النتائج الإيجابية حجم الطلب العالمي المتزايد على زيارة أبوظبي، ومدى نجاح جهودنا المستمرة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة تنفرد بتجاربها السياحية المتنوعة وتراثها الثقافي العريق، كونها تعد وجهة مثالية لقضاء العطلات سواء للسواح العالميين والإقليميين وبالأخص السوق السعودي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الوجهات والفعاليات السياحية التي تواكب أذواق الزوار على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية، وذلك من خلال ما تمتاز به من مقومات طبيعية ساحرة ومبادرات جديدة استثنائية».

وتابع الظاهري: «لقد أطلعنا الوفد خلال الزيارة على البرنامج الشامل للفعاليات المنعقدة على مدار العام، ومنها سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1» و«مهرجان أبوظبي للمأكولات»،و«المهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية»؛ حيث تهدف هذه الفعاليات بمجموعها إلى تعزيز مشاركة الزوار القادمين من مختلف أنحاء المملكة وتلبية رغباتهم على اختلاف تفضيلاتهم. وعلاوة على الأصول السياحية المتوزعة على جزيرة ياس، توفر أبوظبي أيضاً فرصاً أخرى لاستكشاف الثقافة الغنية والعروض الترفيهية المتميزة في الإمارة، من خلال مراكز التسوق الفاخرة والمتنوعة مثل «غاليريا مول» وغيرها من المراكز الأخرى التي تحتضن أرقى المتاجر والعلامات التجارية، فضلاً عن إمكانية الاسترخاء في المنتزهات والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة في «مرسى القرم الشرقي» و«مرسى البطين» و«نادي شاطئ السعديات» في جزيرة السعديات».