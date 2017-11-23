%88 من الإماراتيين يخططون لرحلتهم عبر مواقع حجوزات السفر

دبي (الاتحاد)

كشفت دراسة عالمية مستقلة أجريت بتفويض من منصة السفر التجارية الرائدة «ترافلبورت» أنّ تجربة السفر الرقمية باتت عاملاً مؤثّراً إلى حدّ كبير في حجوزات الطيران والفنادق بالنسبة إلى المقيمين في الإمارات، حيث يخطط المسافرون الإماراتيون لرحلتهم المقبلة باستخدام مواقع لحجوزات السفر (88%) ومواقع مقارنة أسعار (82%) ومواقع تقييم (82%)، كما يُعتبر مشاهدة فيديوهات وصور أسفار الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي شائعاً (82%. والمثير للاهتمام أنّ نصف المسافرين الإماراتيين (50%) قالوا إنهم يستخدمون تكنولوجيا البحث بالصوت لاستكشاف الرحلات، أي أكثر من المسافرين في اليابان (43%) وفي الولايات المتحدة (41%) والمملكة المتحدة (33%).

وكشف الاستبيان الذي شارك فيه 11 ألف مسافر من 19 دولة ممن قاموا العام الماضي على الأقل برحلة ذهاب وعودة أنّ ثلثي (62%) المسافرين الإماراتيين تقريباً يفكرون جدياً في التجربة الرقمية المعروضة عند اختيارهم شركة الطيران،

وقال ماثيو باول، مدير «ترافلبورت» الإداري في الشرق الأوسط وجنوب آسيا: «تُظهر هذه النتائج أهمية الأدوات الرقمية بالنسبة إلى المسافرين الإماراتيين قبل رحلاتهم وخلالها وبعدها، كما تسلّط الضوء على حاجة قطاع الضيافة والسفر العالمي الذي تبلغ قيمته 7.6 تريليون دولار إلى التكيّف المستمرّ بهدف توفير خدمات ذات صلة للعملاء في الوقت المناسب».