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الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية

«الشواحيف» تبحر السبت في «يوم الشهيد»

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تاريخ النشر: الخميس 23 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، تنطلق في الحادية عشرة صباح السبت المقبل، منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة «الشواحيف»، والتي تقام على كاسر الأمواج بأبوظبي، ويحمل السباق اسم يوم الشهيد.

ويتوقع أن يشارك في السباق 20 قارباً من الإمارات والكويت، وتمثل هذه الجولة بداية موسم منافسات الشواحيف، والتي تمتد لخمس جولات بين أبوظبي ودبي والشارقة.

ويفتح باب التسجيل اليوم في قسم السباقات في النادي، ويستمر حتى يوم إقامة السباق صباح السبت، وسيقوم النادي بتوزيع شعارات خاصة بيوم الشهيد من أجل أن يضعها أصحاب القوارب جميعا على قواربهم من خلال المنافسة لتكون هذه اللمحة أيضا واحدة من ملامح الاحتفاء بيوم الشهيد، والمشاركة الصادقة من خلاله.

ويجمع السباق بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر، من خلال المحركات القوية والحديثة لهذه القوارب، والشكل القديم للقوارب الخشبية التي كانت تستخدم قديما في التنقل وكسب الرزق في منطقة الخليج العربي.

من جانبه، أكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن تسمية السباق بيوم الشهيد تأتي لكي ترسخ وتوطد الإيمان الكبير لدى إدارة النادي بيوم الشهيد والمعاني الكبيرة التي تحملها ذكرى هذا اليوم للوطن، وقال: نتوجه دوما بكل أنشطتنا وبطولاتنا لكي نساهم مع الوطن في كل مناسبة وكل حدث، وسباق يوم الشهيد للشواحيف سيكون إحدى المناسبات الهامة جداً، والتي تبرز إيماننا الكبير بأن نكون جزءاً من كل الأحداث الاجتماعية والوطنية في الإمارات. ... المزيد
     
 

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