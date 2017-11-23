«ماريتايم ستاندرد» يعزز الاستثمار في الشحن والتجارة

أبوظبي (الاتحاد)

جمع مؤتمر «ماريتايم ستاندرد» السنوي الثالث لتمويل السفن والتجارة، الذي عقد في فندق ومنتجع شيراتون أبوظبي، مجموعة مرموقة من المتحدثين لبحث ومناقشة التوجهات والقضايا الرئيسة التي تواجه سوق الشحن والموانئ في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، مع التركيز بوجه خاص على المسائل المالية.

واستمع الحاضرون، البالغ عددهم 150 شخصاً تقريباً، إلى بعض من أبرز الشخصيات وأكثرها شهرة في القطاع، كان من بينهم كبار المديرين التنفيذيين الذين يتمتعون بأعوام طويلة من الخبرة في مجالاتهم المختارة، والذين سلّطوا الضوء على أهمية بناء الشراكات لتسريع وتيرة النمو المدفوع بالاستثمارات ضمن القطاع.

وقال كلايف وودبريدج، رئيس المؤتمر والمحرر لدى «ماريتايم ستاندرد»: «كان التفاؤل طاغياً على القاعة، مع شعور قوي بوجود فرص كبيرة لمن يتخذون القرارات السليمة في الوقت المناسب. غير أنه كان واضحاً أن التعاون وبناء الشراكات والاتصالات المحسنة بين القطاعات أمور بالغة الأهمية لضمان تحقيق الفوائد المحتملة من حيث توليد الاستثمار والتجارة».

وألقى الكلمات الرئيسة في الفعالية الدكتور عبد الله سالم الكثيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عرضاً تقديمياً، وعبد الكريم المصعبي، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الموانئ لدى شركة موانئ أبوظبي.

وعبّر المتحدثان عن تفاؤلهما بشأن المستقبل، وسلّطا الضوء على الاستراتيجيات الرئيسة، وبرامج الاستثمار المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفوائدها على الاقتصاد المحلي والتجارة الإقليمية.

من جهته، قال الدكتور الكثيري: «تبذل الهيئة الاتحادية للمواصلات قصارى جهدها لتعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في قطاع الملاحة، ووضع أفضل إطار بغية إتاحة الفرصة أمام المتخصصين في مجال الشحن والتجارة للتحاور مع صانعي القرار الرئيسيين. ويتمثل هدفنا في تحسين بيئة الأعمال في قطاع النقل البحري، وتمكين تقديم حلول مالية تنافسية لقطاع الشحن والموانئ والخدمات ذات الصلة».