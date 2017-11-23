300 لاعب في «عربية الدراجات» بشرم الشيخ

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق غداً منافسات البطولات العربية للدراجات الهوائية لفئات الكبار والشباب والإناث والناشئين، التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة 14 دولة هي الإمارات، والبحرين والكويت وقطر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسودان وليبيا والمغرب والجزائر وتونس، بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر، وتعد البطولة الأكبر في تاريخ الاتحاد العربي، حيث وصل عدد المشاركين نحو 300 دراج بمختلف الفئات. وتبدأ السباقات بفرق ضد الساعة للشباب لمسافة 50 كلم، على أن يقام في اليوم التالي سباق فرق ضد الساعة للإناث لمسافة 40 كلم وللكبار لمسافة 60 كلم، وتتحول البطولة إلى الفردي الاثنين المقبل، حيث سيقام فردي ضد الساعة للشباب لمسافة 25 كلم، وفردي ضد الساعة للناشئين لمسافة 25 كلم، وتتواصل سباقات الفردي الثلاثاء المقبل، بفردي ضد الساعة للإناث لمسافة 25 كلم، وفردي ضد الساعة للكبار لمسافة 40 كلم.

ويشهد الأربعاء المقبل سباق الفردي العام للشباب لمسافة 120 كلم، على أن يقام الخميس سباق الفردي العام للكبار لمسافة 150 كلم، وتختتم البطولة في الأول من ديسمبر بسباقي الفردي العام للناشئين لمسافة 60 كلم والفردي العام للإناث لمسافة 60 كلم.

ويغادر وفد الاتحاد العربي للدراجات إلى شرم الشيخ اليوم، ويضم الوفد، الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات وكلاً من جمال الفاعوري عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، المشرف العام للبطولة، والمستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد، وسالم الشحي المدير المالي، ومحمد فادي كلش سكرتير الاتحاد.

يدير البطولة نخبة من حكام الدراجات العرب وهم علي سيف من الإمارات، وعبد العزيز العوامري من الجزائر كحكام عامين للبطولة، وخالد شاوي من المغرب، وغازي الحجيلي من السعودية، وفؤاد صالح من العراق كحكام مساعدين.