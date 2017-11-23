دبي تستضيف المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للمؤتمرات

دبى(الاتحاد)

تسلّمت دبي رسمياً مهمّة استضافة المؤتمر السنوي السابع والخمسين للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، والذي سيعقد في الفترة من 11 حتى 14 نوفمبر 2018 في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بعد اختتام دورة هذا العام في براغ.

وكان قد تم اختيار دبي لاستضافة الحدث في عام 2014، بعد نجاح ملف الاستضافة الذي تم تقديمه من قبل مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، ومركز دبي التجاري العالمي. ويستقطب الحدث مجموعة من الخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة أهم التحدّيات والفرص الواعدة التي تتيحها فعاليات الأعمال.

وتسلم الوفد الرسمي لدبي المشارك في المؤتمر خلال الحفل الختامي الذي أقيم يوم 15 نوفمبر الجاري في براغ رسمياً مهمّة استضافة الحدث.

وضم كلاً من ستين جاكوبسن، مدير مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، وماهر جلفار، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، حيث قاما باستعراض أبرز المميّزات والإمكانيات الفريدة التي تمتلكها مدينة دبي أمام أعضاء الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات والمشاركين في الحدث.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «يمثّل هذا الحدث فرصة مهمّة بالنسبة لنا لاستعراض أحدث التطوّرات والإنجازات في دبي، بما يعزّز من مكانتها كمدينة عالمية تتمتّع بعلاقات متميّزة مع أهم الجهات المعنيّة بهذا المجال من جميع أنحاء العالم».