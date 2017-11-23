يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 3.5% تعادل زيادة بقيمة 11 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 322 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع 311 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، وذلك بدعم من ارتفاع رصيد الودائع والأرصدة المصرفية لـ«المركزي» لدى البنوك في الخارج.

وبحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس، استحوذت ودائع الحكومة والقطاع العام على 25% من إجمالي الودائع المصرفية بالدولة، ونحو 28.3% من إجمالي ودائع المقيمين، بنهاية أكتوبر 2017، حيث ارتفعت بنحو 46 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 بنسبة تبلغ 13% لتصل إلى 401 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 355 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

إلى ذلك، ارتفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 3.5% إلى 122.6 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وتشير البيانات إلى أن البنوك أصبحت حذرة في تمويل وإقراض الأفراد، حيث انخفض رصيد القروض الشخصية الإجمالي بنسبة 3.2% تعادل تراجعاً في الرصيد الإجمالي بقيمة 11 مليار درهم ليستقر رصيدها عند مستوى 336 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2017.

ومع ذلك، استمرت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة بالارتفاع، حيث زادت بقيمة 4.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 83.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2017.

وزادت قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة (رأس المال والاحتياطيات) بنسبة 7.4% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، تعادل 22 مليار درهم، لتصل إلى 330.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2017.

إلى ذلك، أظهرت بيانات عرض النقد بالدولة، أن النقد المصدر ارتفع إلى 79.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 77.6 مليار درهم، فيما ارتفع النقد المتداول بين الجمهور خارج البنوك إلى 65.1 مليار درهم مقارنة مع 62.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.