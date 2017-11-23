بلدية دبي تتصدر اليد وتحرز ذهبية الطاولة

رضا سليم (دبي)

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، وتشهد صالة نادي دبي ستارز بالمزهر، نهائي مسابقة الكرة الطائرة بين هيئة الطرق ودبي التعليمية، وفجر فريق منطقة دبي التعليمية مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على هيئة كهرباء ومياه دبي بثلاثة أشواط (25/16 – 25/21 – 25/24) في المباراة التي جمعتهما في نصف النهائي، كما فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات على النيابة العامة بثلاثة أشواط (25/13 – 25/20 – 25/12).

ويتحدد بطل مسابقتي اليد والسلة بعد الجولة الأخيرة اليوم، حيث يلتقي ديوا مع النيابة العامة، وهي المواجهة التي ستحدد البطل والوصيف، خاصة أن النيابة وديوا لكل منهما 6 نقاط والفائز يحصل على اللقب والخاسر سيكون في الوصافة، فيما لعب الطرق وشؤون الأجانب مباراة أمس ستحدد ترتيب الفرق من الثالث إلى الخامس، خاصة أن بلدية دبي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، إلا أن الفريق أنهى مبارياته. ويتصدر فريق النيابة العامة ترتيب الفرق في السلة حتى الآن برصيد 6 نقاط بعد فوزه في المباريات الثلاث التي خاضها وتسجيله 217 نقطة ومستقبلاً 54 نقطة بفارق 163 نقطة عن فريق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الذي حل في الترتيب الثاني برصيد 6 نقاط أيضاً وتسجيله 176 نقطة واستقباله 41 نقطة، فيما حل فريق بلدية دبي في الترتيب الثالث برصيد 5 نقاط، وهيئة الطرق في المركز الرابع 4 نقاط والإقامة وشؤون الأجانب في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

وعلى مستوى مسابقة كرة اليد، نجح فريق بلدية دبي في الفوز على فريق ورشة حكومة دبي بنتيجة 46-17، أمس الأول بصالة نادي دبي ستارز، ليتصدر البلدية ترتيب الفرق محققاً رصيد 10 نقاط، تلاه في الترتيب فريق هيئة كهرباء ومياه دبي برصيد 9 نقاط بعد فوزه في مباراتين وتعادله في مباراة واحدة وخسارة مباراة واحدة، مسجلاً 78 هدفاً ومستقبلاً 61 هدفاً، وحل فريق النيابة العامة في الترتيب الثالث برصيد 8 نقاط.

ويلتقي اليوم فريق النيابة العامة مع هيئة الطرق في ختام المسابقة، وفي حالة فوز النيابة العامة سيحصل على اللقب، نظراً لأنه سيرفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما التعادل أو الخسارة سيضعه في المركز الثاني في حالة التعادل أو الثالث في حالة الخسارة.

وفي كرة الطاولة، فازت بيفرلي ماي دوروكا من بلدية دبي باللقب بتجاوزها روضة المنصوري من هيئة كهرباء ومياه دبي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، لتأتي روضة في المركز الثاني، وحلت ماي فلورانس من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الثالث بعد فوزها رنيم بسلان عبادي من بلدية دبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

من جانبها أعربت موزة المري عضو مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة رياضة المرأة، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، عن سعادتها بالوصول إلى محطة الختام في الدورة، وقالت: «التفاعل في النسخة الخامسة من الدوائر الحكومية كان كبيراً ومميزاً، ويكفي أن العدد تضاعف عن السنوات الماضية، وهدفنا أن نصل برياضة المرأة إلى مستوى أفضل، خاصة أن الدورة تدخل ضمن خطة نشاط اللجنة ولدينا العديد من الأحداث التي ننظمها في مجلس دبي وتصب في نفس الاتجاه».

ووجهت الشكر إلى جميع اللجان العامة في الدورة وأيضاً إلى جميع المؤسسات التي شاركت في الحدث، مؤكدة أن حفل الختام بعد غدٍ السبت سيكون مميزاً أيضاً كي يكون مسك الختام للدورة.