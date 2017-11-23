«ديوا» تدعو للتصويت على مبادرة «خطوة»

دبي (الاتحاد)

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» جمهور المتعاملين للتصويت على مبادرة «خطوة» التي أطلقتها الهيئة وتأهلت لبرنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية لعام 2017 الذي يشرف عليه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي. ويمكن للجمهور التصويت لاختيار «أفضل مبادرة حكومية» ساهمت في إسعاده وتسهيل تجربته عبر الموقع الإلكتروني

http://vote.dtmc.gov.ae خلال الفترة من 23 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2017.

وأسهمت مبادرة «خطوة» التي تتوافر عبر عدة منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في تقليل وقت وجهد المتعاملين وقلصت عدد الخطوات من 6 خطوات إلى خطوة واحدة لتشغيل أو إيقاف أو تحويل خدمات الكهرباء والمياه، فضلاً عن توفير خيارات ذكية لسداد الفواتير دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة. يستفيد من «خطوة» أكثر من 800 ألف متعامل في دبي، وتسهم في تفادي انبعاث 96 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون عبر إجراء أكثر من 7 ملايين معاملة سنوياً.

تتيح مبادرة «خطوة» للمتعاملين تشغيل خدمات الكهرباء والمياه بمجرد الحصول على عقد «إيجاري» لدى أكثر من 800 شركة من شركات إدارة العقارات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي