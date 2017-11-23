«الإنشاءات البترولية» توقع مذكرة تفاهم مع «بتروجيت» المصرية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، إحدى الشركات التابعة لـ «صناعات»، وشركة بتروجيت المصرية، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك والعمل معاً، لاستكشاف فرص جديدة سواء في السوق المصرية أو السوق الخليجية.

ووقع المذكرة، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي اختتم أعماله مؤخرا، كل من المهندس عقيل عبد الله ماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، والمهندس صلاح إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة بتروجيت، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وتنص المذكرة التي أصبحت سارية المفعول على التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة في الأسواق المستهدفة.

وقال المهندس عقيل عبد الله ماضي، في بيان أمس: «إن مذكرة التفاهم مع شركة راسخة وقوية في السوق المصرية مثل شركة بتروجيت تمثل فرصة جيدة لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وتمكنها من الدخول بقوة في السوق المصرية والأسواق المجاورة».