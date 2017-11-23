فريق الإمارات يكسب الذئاب والحبتور يعبر مهرة

دبي (الاتحاد)

افتتح فريق الإمارات بطولة اليوم الوطني الـ46 للبولو، المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، بالفوز على الذئاب 8-3.5، فيما خطف فريق الحبتور الفوز من مهرة بنتيجة 9-8، وتشهد البطولة اليوم مواجهة قوية تجمع بين الإمارات والحبتور.

أما عن تفاصيل المواجهة الأولى، فقد تسيد الإمارات بقيادة راشد بن دري ومعه جوليرمو وبابلو افالوس وناشو اكونا، المباراة لعباً ونتيجة، بعدما نجح في التقدم 8-1 بالشوط الثالث، إلى جانب فارق الهانديكاب نصف جول، ولعب الشوط الرابع والأخير بأريحية، ما أتاح لفريق الذئاب خطف هدفين، لينتهي اللقاء 8-3.5.

أما المباراة الثانية بين فريق مهرة والحبتور فخطف فيها الأخير، بقيادة محمد الحبتور ومعه عبد الله بن دسمال وتوماس اريرات وجوليرمو كوتينيو، الفوز على منافسه فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور ومعه طارق الحبتور ودييجو جالييجو وميجيل اميجا بفارق هدف واحد وبنتيجة تسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف.

تقدم الحبتور في الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويشهد الشوط الثاني صحوة مفاجئة لفريق مهرة الذي بدأ واضحاً أنه مصمم على كسر الحظ والحاجز النفسي الذي يلازمه أمام فريق الحبتور، وتحقق له ما أراد، وأدرك التعادل مرتين، الأولى عند النتيجة 4 -4، والثانية عند 5 -5 أهداف، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الثاني، أما الشوط الثالث فقد كانت الكفتان متساويتين، حيث بادر الحبتور بإحراز الهدف السادس ثم سرعان ما أدرك مهرة التعادل، ولكن يبدو أن الحبتور لم يعجبه الحال، وشعر بالخطورة، وعاد ليتقدم من ضربة جزائية من 60 ياردة، منهياً الشوط بتقدمه بفارق هدف.