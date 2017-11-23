ميلان لإنقاذ موسمه في النمسا

باريس (أ ف ب)

يسعى ميلان الإيطالي لتعويض خيبته المحلية على الساحة الأوروبية، بحسم تأهله إلى الدور الثاني من بطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج»، عندما يستضيف أوستريا فيينا في الجولة الخامسة.

ويلتقي في المجموعة ذاتها ايك أثينا اليوناني مع رييجا الكرواتي.

يتصدر ميلان ترتيب المجموعة الرابعة من البطولة برصيد 8 نقاط، مقابل 6 نقاط لايك و4 لأوستريا فيينا و3 لرييكا.

وضمنت 5 فرق التأهل للدور الثاني حتى الآن، هي آرسنال الانجليزي ولاتسيو الإيطالي وستيوا بوخارست الروماني وزينيت سان بطرسبورج الروسي ودينامو كييف الأوكراني. ويتأهل إلى الدور التالي أول وثاني كل مجموعة، لتنضم إليهم 8 فرق «ثالث مجموعاتها في دوري الأبطال». ويشارك بطل «يوروبا ليج» في دوري الأبطال الموسم المقبل. مثلما كان حال مانشستر يونايتد الانجليزي صاحب لقب النسخة الأخيرة بفوزه في المباراة النهائية على أياكس أمستردام الهولندي.