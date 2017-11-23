أريكة «المونديال»!

سيدني (رويترز)

استقال أنجي بوستيكوجلو من تدريب منتخب أستراليا، بعد أسبوع من قيادة الفريق للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا.

وتحدث المدرب البالغ عمره 52 عاماً بتأثر عن الآثار التي تركتها وظيفته على أسرته، ورغبته في الاستمتاع بمتابعة المونديال من فوق أريكة منزله، بعيداً عن الضغوط، لكنه لم يوضح بشكل كامل أسباب قراره.

وتعرض بوستيكوجلو لانتقادات بعدما فشلت أستراليا في التأهل مباشرة إلى روسيا، وتعين عليها الفوز على سوريا وهندوراس في ملحق التصفيات.

وقال بوستيكوجلو في مؤتمر صحفي في سيدني: بعد تفكير عميق قررت أن رحلتي انتهت كمدرب للمنتخب الأسترالي. وأضاف: مثلما قلت عدة مرات.. تدريب منتخب أستراليا كان مصدر فخر لي، وربما لم تكن هذه هي النهاية التي تصورتها عندما بدأت الرحلة، لكن في الوقت نفسه، أعرف أنه الوقت المناسب، وأنه القرار الصحيح.