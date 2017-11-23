النصر والاتحاد.. قمة المرحلة 11

الرياض (أ ف ب)

يصطدم النصر بضيفه الاتحاد في قمة المرحلة الـ 11 للدوري السعودي اليوم في الرياض.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 16 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الباطن، وحقق نتيجة كبيرة في المرحلة الماضية باكتساحه مضيفه الرائد بخماسية، ويتطلع لمواصلة عروضه المميزة للمحافظة على حظوظه في السباق نحو اللقب.

وسيعود لقائمة النصر المدافع عمر هوساوي وبرونو، كما عاد فهد الجميعة إلى مقاعد البدلاء بعد انتهاء إيقافه، واستعان المدرب الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، بلاعب الوسط المدافع عوض خميس في مركز الظهير الأيمن بديلاً من اللاعب خالد الغامدي الذي سيغيب للإصابة.

من جهته، يحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 13 نقطة، بعدما فوت فرصة الفوز على الشباب في المرحلة الماضية، فاكتفى بالتعادل بهدف لمثله، ويأمل أن يستعيد نغمة الفوز على حساب مضيفه، الذي لم يخسر أمامه في الدوري منذ عام 2012.