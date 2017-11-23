قراء «الاتحاد»: سداسية «الملكي» خادعة

دبي (الاتحاد)

بعد فوزه بسداسية على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي والتأهل إلى دور الـ16 لدوري الأبطال، انقسم الرأي العام المدريدي بين من يعتبر الفوز الكبير يعيد للفريق الملكي بعضاً من ثقته المفقودة، كما أن عودة رونالدو للتسجيل، وكذلك بنزيمة في مباراة واحدة يعزز من هذه الثقة، ويجعل الريال يتعافى نسبياً من عثرات الليجا والابتعاد عن البارسا بـ10 نقاط كاملة.

وفي المقابل، يرى البعض من أنصار الريال وغيرهم من عشاق الكرة العالمية إن هذا الفوز الكبير تحقق على فريق ضعيف، ومن ثم لا يعد مؤشراً على تعافي الريال، وبالنظر إلى هذا الانقسام في الرأي، فإن الاستطلاع المنشور عبر تويتر «الاتحاد الرياضي» حسم الجزء الأكبر من هذا الانقسام، إذ صوت 59% على أنه انتصار خادع، وفي المقابل يرى 41% أنه خطوة على طريق استعادة الثقة والهيبة الملكية.