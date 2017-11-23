وزير التجارة الإكوادوري يزور «الإمارات العالمية للألمنيوم»

دبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور علي محمد الزرعوني، نائب الرئيس‏‭ ‬التنفيذي ‬للعمليات ‬في ‬شركة ‬الإمارات ‬العالمية ‬للألمنيوم، ‬في ‬مقر ‬الشركة ‬في ‬جبل ‬علي، ‬المهندس ‬بابلو ‬كامبانا ‬وزير ‬التجارة ‬الخارجية ‬في ‬جمهورية ‬الإكوادور، ‬وتم ‬خلال الاجتماع ‬عرض ‬خبرات ‬شركة ‬الإمارات ‬العالمية ‬للألمنيوم ‬في ‬صناعة ‬الألمنيوم، ‬وكذلك ‬الخطط ‬الإستراتيجية ‬المستقبلية. ‬ وأبدى ‬الجانب ‬الإكوادوري ‬إعجابه ‬بما ‬وصلت ‬إليه ‬صناعة ‬الألمنيوم ‬في ‬دولة ‬الإمارات، ‬وتم ‬الاتفاق ‬على ‬العمل ‬في ‬تبادل ‬الخبرات ‬في ‬هذه ‬الصناعة. ‬كما ‬قام ‬الوفد ‬الإكوادوري ‬بزيارة ‬ميدانية ‬إلى ‬مصهر ‬الألمنيوم ‬في ‬جبل ‬علي.