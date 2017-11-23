وزير التجارة الإكوادوري يزور «الإمارات العالمية للألمنيوم»

دبي (الاتحاد)
استقبل الدكتور علي محمد الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في مقر الشركة في جبل علي، المهندس بابلو كامبانا وزير التجارة الخارجية في جمهورية الإكوادور، وتم خلال الاجتماع عرض خبرات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في صناعة الألمنيوم، وكذلك الخطط الإستراتيجية المستقبلية. وأبدى الجانب الإكوادوري إعجابه بما وصلت إليه صناعة الألمنيوم في دولة الإمارات، وتم الاتفاق على العمل في تبادل الخبرات في هذه الصناعة. كما قام الوفد الإكوادوري بزيارة ميدانية إلى مصهر الألمنيوم في جبل علي.
|
|