«الوساطة التجارية» في «غرفة عجمان» تنظر في 138 قضية

عجمان (الاتحاد)
كشف عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات في غرفة تجارة وصناعة عجمان أن خدمة الوساطة التجارية شهدت 138 قضية خلال العام 2017 ووصل عدد القضايا التي تم الوصول فيها لحل يرضي الطرفين إلى 50 قضية و35 قضية لم تصل لحلول ترضي الطرفين و31 قضية قيد الأجراء و22 قضية تم توقيف عضويتها.
وأكد حرص الغرفة على نشر الوعي القانوني لأعضائها وأفراد المجتمع من خلال سلسلة الندوات القانونية وتقديم خدمات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المحلي ودعم أعضاء ومنتسبي الغرفة، لتصب في استدامة ونمو القطاع الخاص.
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واستهل العام 2017 بندوة التأمينات التجارية بالتعاون مع هيئة التأمين وشركة كوفاس الإمارات بهدف نشر الوعي القانوني وحضرها أكثر من 90 مشاركا، كما نظمت الغرفة ندوة بعنوان قانون ايجار العقارات في إمارة عجمان بحضور اكثر من 250 مشاركا من ملاك العقارات والمستأجرين والمحامين، للتعرف على قانون ايجار العقارات في إمارة عجمان.
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واختتم العام 2017 بتنظيم ندوة الرقابة الذاتية للمستهلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بهدف مكافحة البضائع المقلدة والعمل على نشر الوعي القانوني.
من جانبه اكد أحمد خليفة المويجعي ـ مدير إدارة الخدمات القانونية، أن غرفة عجمان حريصة على تنويع خدماتها القانونية لمجتمع الأعمال بما يعزز استدامة أعضائها ويوفر سبل النجاح للشركات والمصانع بعيداً عن المنازعات والقضايا، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الغرفة خدمة تحصيل الديون ومراجعة وصياغة العقود، ومراجعة مشاريع القوانين وإبداء الرأي والرد على الاستشارات والاستفسارات من قبل الأعضاء وغير الأعضاء.