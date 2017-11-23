بدء تأجير السيارات الكهربائية في دبي

دبي (الاتحاد)

اشترت شركة «شيفت» لتأجير السيارات 5 سيارات كهربائية طراز «رينو زوي 40» من العربية للسيارات، لتصبح «شيفت» بذلك شركة السيارات الأولى والوحيدة التي تؤجر سيارات كهربائية في الدولة. وتتطلع «شيفت» من وراء شراء «رينو زوي 40» طويلة المدى إلى تعزيز مهمتها لخفض الانبعاثات الكربونية عبر عملياتها.

وتعتبر «رينو زوي 40» طويلة المدى سيارة كهربائية بالكامل، ويمكنها قطع مسافة 300 كيلومتر في ظروف القيادة الحقيقية، ولا يتجاوز وقت شحن البطارية أكثر من ساعتين، ما يضعها على قمة السيارات الكهربائية من حيث الأداء العملي. وفضلاً عن تدني الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر، توفر للسائقين خيارًا أنيقًا وفعالاً وممتعًا.

وقال صلاح يموت، مدير المبيعات والتسويق في العربية للسيارات «تلتزم العربية للسيارات بدعم أهداف الاستدامة المتضمنة في رؤية الإمارات 2021، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة لتصل إلى 50% من إجمالي استهلاك الطاقة. ومن خلال تزويد شركات كبرى، مثل شيفت بسيارات رينو زوي 40 الجديدة، فإننا نسهم في تحقيق هذه الرؤية، ونحن واثقون من أدائها الممتاز على نحو ينال رضا عملائها».

وقال أشيش ناندا، المدير العام في «شيفت لتأجير السيارات» «نعتقد أن السيارات الكهربائية تمثل مستقبل النقل البري، لذلك يسرنا تقديم رينو زوي 40 طويلة المدى إلى سوق تأجير السيارات في دولة الإمارات. وكما هي الحال بالنسبة إلى عملائنا، فإننا نتمتع بالوعي المتزايد إزاء القضايا البيئية، لذلك نرى أن هذه الخطوة مهمة لجعل أسطولنا أنظف وأخضر لدعم أجندة الاستدامة».

يشار إلى أن العربية للسيارات تعتبر أول شركة تبيع السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقوم بتوريدها منذ عام 2013، ما يجعلها الشركة الرائدة في هذا القطاع، فضلاً عن مساهمتها الكبرى في تحقيق وترجمة «رؤية الإمارات 2021».