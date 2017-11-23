«إينوك» تستعد لبناء أكبر محطاتها المتكاملة في رأس الخيمة

دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إينوك» بالتعاون مع هيئة الموارد العامة برأس الخيمة خطتها لبناء أكبر وجهة تجزئة متكاملة في الإمارة، في خطوة تنسجم مع التزام «إينوك» بتوسيع حضورها في مختلف أرجاء الإمارات، وسيمتد المشروع الجديد الذي سيحمل اسم «قرية تسجيل للسيارات» على مساحة 50 ألف متر مربع، وسيتضمن أكبر مراكز «تسجيل» في الدولة لتقديم خدمات فحص وتسجيل المركبات، إضافة إلى محطة التزود بالوقود والمنافذ التجارية ليكون بذلك مؤهلاً لخدمة أكثر من 1000 مركبة يومياً.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «يزداد الطلب على محطات الخدمة ومراكز فحص وتسجيل المركبات بموازاة النمو السكاني المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات. ونتطلع من خلال شراكتنا مع دائرة الموارد العامة في رأس الخيمة إلى إنشاء أكبر منافذ «إينوك» للتجزئة، بهدف تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات أفضل لعملائنا في الإمارات الشمالية وتأكيد التزامنا بالمساهمة بدور فعال في تطوير البنى التحتية الوطنية الرئيسية».
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وأوضح جمال الطير، رئيس مجلس الإدارة، هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة: «نشهد اليوم إنجازاً كبيراً لمجموعة إينوك، ويسعدنا أن نتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في إطلاق هذا المركز المبتكر الذي يجسد التزامنا المتواصل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، والذي يرسخ في الوقت ذاته مكاننا كمزود رائد لخدمات القيمة المضافة التي تضفي مزيداً من الراحة على حياة عملائنا وتقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير العالمي».
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وتقدم المحطة الجديدة للسائقين مجموعة متنوعة من المرافق مثل متجر «زووم» و«برونتو» و«أوتو برو» إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي.
وتضطلع «تسجيل» بكل الفحوصات الإلزامية المطلوبة لاستكمال تسجيل المركبات، ولديها حالياً 13 فرعاً و3 وحدات متنقلة لفحص المركبات توجد في مناطق مختلفة في دبي، والشارقة، وخورفكان، والذيد، وحتّا. وجميع هذه الفروع مجهزة بأحدث الأجهزة والآليات المتخصصة بفحص السيارات. وتُدار هذه المراكز والفروع من قِبَل كوادر خبيرة ومحترفة، تعمل على تقديم النصح والمشورة التقنية لأكثر من مليون متعامل من سائقي المركبات في الإمارات.