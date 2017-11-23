«إينوك» تستعد لبناء أكبر محطاتها المتكاملة في رأس الخيمة

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إينوك» بالتعاون مع هيئة الموارد العامة برأس الخيمة خطتها لبناء أكبر وجهة تجزئة متكاملة في الإمارة، في خطوة تنسجم مع التزام «إينوك» بتوسيع حضورها في مختلف أرجاء الإمارات، وسيمتد المشروع الجديد الذي سيحمل اسم «قرية تسجيل للسيارات» على مساحة 50 ألف متر مربع، وسيتضمن أكبر مراكز «تسجيل» في الدولة لتقديم خدمات فحص وتسجيل المركبات، إضافة إلى محطة التزود بالوقود والمنافذ التجارية ليكون بذلك مؤهلاً لخدمة أكثر من 1000 مركبة يومياً.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «يزداد الطلب على محطات الخدمة ومراكز فحص وتسجيل المركبات بموازاة النمو السكاني المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات. ونتطلع من خلال شراكتنا مع دائرة الموارد العامة في رأس الخيمة إلى إنشاء أكبر منافذ «إينوك» للتجزئة، بهدف تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات أفضل لعملائنا في الإمارات الشمالية وتأكيد التزامنا بالمساهمة بدور فعال في تطوير البنى التحتية الوطنية الرئيسية».

وأوضح اللواء علي بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة: «إن هذا المشروع يهدف إلى زيادة عدد مراكز الخدمة المقدمة للجمهور، وتلبية كل احتياجاتهم ومتطلباتهم المتوقعة وما يفوق توقعاتهم أيضاً، كما يعتبر نقلة نوعية مميزة في جودة الخدمات التي تسعى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي، هيئة الموارد العامة، لتحقيقها وتقديم كل ما هو متميز لعملائها، كما أن هذا المشروع سيخدم المناطق الجنوبية منها، مما سيسهل عليهم سرعة الوصول لمحطة «إينوك» والانتهاء من فحص وترخيص وتجديد مركباتهم بكل يسر وسهولة».

وأوضح جمال الطير، رئيس مجلس الإدارة، هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة: «نشهد اليوم إنجازاً كبيراً لمجموعة إينوك، ويسعدنا أن نتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في إطلاق هذا المركز المبتكر الذي يجسد التزامنا المتواصل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، والذي يرسخ في الوقت ذاته مكاننا كمزود رائد لخدمات القيمة المضافة التي تضفي مزيداً من الراحة على حياة عملائنا وتقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير العالمي».

وفي إطار رؤية المجموعة الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة في عملياتها على كل المستويات، يجري التخطيط لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطحي محطة الخدمة ومركز تسجيل، كما ستعتمد المحطة الجديدة على تطبيق تقنيات مبتكرة أخرى لتوفير استهلاك الطاقة مثل الإنارة بالديودات الباعثة للضوء (LED)، ونظام التدفق المتغير للمبردات (VRF) لنظام تكييف الهواء، الذي يتحكم في تدفق التبريد إلى الوحدات الداخلية المتعددة، الذي يوفر الطاقة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية. أما نظام استعادة البخار فيسترجع البخار المنبعث من مضخات وخزانات الوقود ويعيد تكثيفه مجدداً لاستخدامه كوقود، وهو قادر على تحويل ما يصل إلى 20 ألف لتر من الوقود.

وتقدم المحطة الجديدة للسائقين مجموعة متنوعة من المرافق مثل متجر «زووم» و«برونتو» و«أوتو برو» إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي.

وتضطلع «تسجيل» بكل الفحوصات الإلزامية المطلوبة لاستكمال تسجيل المركبات، ولديها حالياً 13 فرعاً و3 وحدات متنقلة لفحص المركبات توجد في مناطق مختلفة في دبي، والشارقة، وخورفكان، والذيد، وحتّا. وجميع هذه الفروع مجهزة بأحدث الأجهزة والآليات المتخصصة بفحص السيارات. وتُدار هذه المراكز والفروع من قِبَل كوادر خبيرة ومحترفة، تعمل على تقديم النصح والمشورة التقنية لأكثر من مليون متعامل من سائقي المركبات في الإمارات.