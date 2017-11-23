طارق أحمد: النصر يضم أفضل لاعبين مواطنين في الدوري

وليد فاروق (دبي)

أكد طارق أحمد قائد فريق النصر، أن فريق شباب الأهلي منافس قوي ويمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة والقدرات الفنية العالية، وقال: لا يوجد فريق في العالم غير معرض للخسارة، وبالتالي فإن تحقيق الفوز عليه هو هدف «العميد» في المواجهة التي ستجمع الفريقين مساء الغد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

ولم ينجح النصر في تحقيق الفوز على شباب الأهلي خلال آخر 5 مواجهات جمعت بينهما في دوري الخليج العربي، وكان آخر فوز حققه «العميد» خلال موسم 2014 -2015 بالفوز عليه 2-1 في ديسمبر 2014.

وقال طارق أحمد: «كل مباريات الدوري صعبة وتحتاج إلى تركيز كامل من جميع اللاعبين، نحن فقط بأيدينا أن نسهل أو نصعب أي مباراة بأدائنا وتركيزنا واحترام المنافس، وفريق شباب الأهلي فريق كبير ويضم لاعبين على أعلى مستوى أصحاب خبرة وقدرات عالية، ومن يواجه عليه أن يدرسه جيداً، وتكون استعداداته على أعلى درجة».

وتابع: «لا يوجد فريق في العالم عصي على الخسارة، وبالتالي فإننا نسعى لتحقيق الفوز، خاصة أننا في قمة تركيزنا وبمعنويات عالية بعد الفوز الأخير الذي حققنا على فريق حتا بخماسية».