«أبوظبي للتنمية» ينظم ندوة تعريفية لطلبة جامعة الإمارات

أبوظبي(الاتحاد)

نظم صندوق أبوظبي للتنمية ندوة تعريفية لطلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، وتطرقت الندوة إلى التعريف بنشاط الصندوق التنموي، وأبرز إنجازاته في تمويل المشاريع في الدول النامية، ومدى تأثيرها على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في تلك الدول.

واستمع الطلبة خلال الندوة إلى عرض قدمه المهندس سعيد الظاهري مدير الإدارة المالية في الصندوق، وفاطمة البلوشي مدير الإعلام والاتصال، حيث تم التطرق فيه إلى غايات وأهداف الصندوق ورسالته ومسيرته التنموية منذ عهد التأسيس.

وأشارت فاطمة البلوشي إلى وجود عدة روابط مشتركة تجمع صندوق أبوظبي للتنمية وجامعة الإمارات، حيث تم تأسيس الصرحين الكبيرين من قبل مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أدرك ببصيرته الثاقبة قيمة التنمية وأهمية العلم والتعليم في بناء الوطن ونهضته وحضارته. وتطرقت الندوة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم منذ تأسيسه في حمل رسالة دولة الإمارات، فيما يتعلق بمساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويلات بقيمة 80 مليار درهم لتنفيذ مشاريع ضمن أهم القطاعات الأساسية التي تعنى بحياة المجتمعات وتقدمها في 84 دولة حول العالم.