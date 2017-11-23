أحمد بن سعيد: مطارات المنطقة تستثمر في أحدث التكنولوجيات والمفاهيم

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن صناعة الطيران في الشرق الأوسط تشهد أوقاتاً طيبة مع تسجيل المنطقة لأعلى ثاني معدل نمو في العالم لجهة حركة المسافرين، وهي مستمرة في عمليات التوسيع وبرامج التحديث التي تقدر قيمتها بنحو عدة مليارات من الدولارات الأمريكية.

وقال سموه، تعليقاً على استضافة دبي معرض المطارات 2018 في مايو المقبل:«تتابع مطارات المنطقة إدخال ابتكارات وتكنولوجيات جديدة في مسعى للمحافظة على مكانتها كمراكز عالمية رئيسة، واستقطاب الأعداد المتزايدة من المسافرين على الرحلات الطويلة، والذين بإمكانهم اختيار الوجهات التي يكيفون مسار رحلاتهم وفقاً لها».

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تستثمر مطارات المنطقة في أحدث التكنولوجيات والمفاهيم لكي تبقى في منأى عن المنافسة، سواء تعلق ذلك بأحدث تكنولوجيا التدقيق، أو تجارب المسافرين، أو مناولة الأمتعة عبر الروبوتات. وسوف تنعكس هذه المعطيات الإيجابية التي تشهدها صناعة الطيران في المنطقة خلال فعاليات معرض المطارات 2018».

وستشتمل الدورة الثامنة عشرة من معرض المطارات على حدثين يتم تنظيمها بالتزامن مع المعرض، وهما منتدى مراقبة الحركة الجوية، وسلامة المطارات في الشرق الأوسط، وذلك إضافة إلى منتدى قادة مطارات العالم الذي ينظمه مركز آسيا والمحيط الهادئ للطيران (كابا) ومؤتمر النساء في الطيران. وسيقدم منتدى مراقبة الحركة الجوية الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى معرضاً ومؤتمراً مخصصين للمهنيين في قطاع إدارة الحركة الجوية، وهو موجه لصانعي القرار رفيعي المستوى من مزودي خدمات الملاحة الجوية، وهيئات الطيران المدني، والمطارات، وشركات الطيران، والقوات العسكرية.

فيما ينطوي مؤتمر سلامة الطيران في الشرق الأوسط على مؤتمر ومعرض مخصصين يتم فيهما استضافة كبار المسؤولين من إدارات أمن المطارات في المنطقة، وتسهيل عقد ما يزيد على 1,000 اجتماع منسق مسبقاً مع العارضين في مجال أمن المطارات.

ومن المتوقع لهذا المعرض السنوي الأضخم من نوعه في العالم أن يستقطب تحت سقف واحد ما يزيد على 300 عارض من أكثر من 90 بلداً، وذلك لعرض منتجاتهم المبتكرة التي تغير قواعد اللعبة، وذلك أمام أبرز صانعي قرار صناعة الطيران في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا، وهي مناطق تشهد نمواً هائلاً.