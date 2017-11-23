العبيدي: نقدر حالة القلق على مستقبل «الصقور»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

اعترف نور الدين العبيدي، مدرب فريق الإمارات، بصعوبة المواجهة المرتقبة مساء الغد أمام الجزيرة، وقال إن الفريق يبحث عن النتيجة المثالية منذ آخر فوز له على حتا 4-صفر ضمن الجولة الثالثة من الدوري، خصوصاً مع حالة القلق التي تنتاب الجماهير على الوضع الذي حدث بسبب تراجع النتائج في المباريات الماضية.

وأضاف: «لا بديل عن الفوز على أقل تقدير، حتى نتجاوز الوضع الصعب على لائحة الترتيب، وثقتي كبيرة في اللاعبين لتجاوز الوضع الحالي وعدم ارتكاب الأخطاء التي حدثت في اللقاء الماضي أمام الوحدة والاستفادة من الإيجابيات، خصوصاً أننا قمنا بجهود مكثفة لترتيب الأوراق وتصحيح الأخطاء، حتى يبدو الفريق في مستوى التوقعات المطلوبة أمام الجزيرة صاحب الأداء القوي في اللقاء الماضي أمام العين».

وأكد العبيدي غياب الثلاثي الكوري الجنوبي بارك جونج وعمر الخديم وحسن عبدالرحمن عن صفوف فريقه في لقاء الغد أمام الجزيرة بسبب الإيقاف والإصابة، مشيراً إلى أن الفريق لديه العناصر الجيدة لتعويض الغياب المؤثر في أصعب مواجهات الدوري خلال الموسم الحالي.

وأكمل: «الظروف وضعتنا أمام مواجهات صعبة في الدوري خلال الموسم الحالي، ولم نستطع سوى الفوز على حتا والتعادل أمام الظفرة، ونسعى لتجاوز الوضع الصعب في الدوري لأننا أمام تحدٍ كبير في ظل تراجع النتائج».