محروس: حتا مطالب بتغيير الصورة بعد «الخماسية»

مراد المصري (دبي)

اعترف السوري نزار محروس مدرب حتا، بأن فريقه مطالب بتغيير الصورة التي ظهر عليها أمام النصر في الجولة الماضية، حينما خسر بخماسية، واللعب بصورة أفضل أمام الظفرة غداً في دوري الخليج العربي.

وأوضح المدرب أن فريقه قدم أداء أقل من المتوقع، يجعله متحفزاً أكثر للعب بالشكل الإيجابي أمام الظفرة، والعمل على مصالحة الجماهير عقب الخسارة الأخيرة، وذلك من خلال التركيز على علاج الأخطاء وعدم تكرارها.

وأشار المدرب إلى أن تشابه الظروف مع الظفرة، هو العامل الذي يزيد من صعوبة المباراة، وقال: الظفرة فريق منظم، وقدم مستويات جيدة في السنوات الماضية، لكن حالياً نلتقي بعد تعرضه لنتائج سلبية، وهو ما يجعل رغبة حتا والظفرة مشتركة في التعويض ليساهم بزيادة قوة المباراة.

وتابع: بشكل عام نريد تقديم أداء أفضل في المستقبل، ونتجاوز هذه المرحلة.

ولم يكشف المدرب عن وجود إصابات خطيرة، لكنه ألمح لاحتمالية غياب بعض الأسماء بداعي بعض الإصابات الخفيفة، لكن الأمر سيتحدد في التدريب الأخير اليوم للحكم على جميع اللاعبين.