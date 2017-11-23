كوزمين: أشعر بخيبة أمل.. وأخجل من الجماهير !

منير رحومة (دبي)

اعترف الروماني أولاريو كوزمين، مدرب شباب الأهلي، بأنه يشعر بالخجل من جماهير الفريق بسبب استمرار النتائج السلبية خلال الجولات الأربع الماضية، وعدم تحقيق الفوز الذي يسعد المشجعين.

وأضاف أن فريقه يسعى إلى تخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها، من خلال تقديم أفضل ما عنده، رغبة في حصد نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن مباراة النصر فرصة مواتية للعودة إلى الطريق الصحيح، لأن مثل هذه المباريات القوية تحفز اللاعبين للظهور بصورة أفضل.

وعن ملامح الإحباط المرتسمة على وجهه، قال: «أنا مريض بإنفلونزا منذ عدة أيام، وفي نفس الوقت، أشعر بخيبة أمل من بعض الأمور، مثل عدم الفوز وإسعاد الجماهير، لأن هذه المهنة، سواء بالنسبة للاعبين والمدربين تتطلب تضحية كبيرة، ودائماً أحث اللاعبين على الفوز حتى يكونوا سعداء، ويشعروا بمتعة الكرة، وحتى عندما خسرنا نهائي دوري أبطال آسيا لم نتأثر سلباً، لأننا قدمنا كل ما نملك من أجل الفوز باللقب، ويجب أن تبقى الطموحات قائمة للمنافسة بقوة».

وبخصوص كيفية الخروج من هذه المرحلة الصعبة، أوضح كوزمين أن هناك أموراً كثيرة بحاجة إلى تصحيح، لكن البعض منها يمكن تصحيحه والبعض يصعب ذلك خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن الأشياء التي يتحكم فيها يبذل جهداً من أجل معالجتها. وأضاف أن شباب الأهلي دبي لا يملك لاعباً له تأثير كبير على أداء الفريق في المباريات، لأن بعض المواجهات تحتاج إلى حلول فردية من اللاعب نفسه، معترفاً بأن فريقه يفتقد إلى البرازيلي ريبيرو ولمساته الفنية المؤثرة، مثلما يفتقد أيضاً إلى نوعية أحمد خليل وإسماعيل الحمادي وماجد حسن.