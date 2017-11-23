برانديللي: خبرة المنافس تصعّب مهمتنا

وليد فاروق (دبي)

تمنى الإيطالي تشيزاري برانديللي مدرب النصر أن يكون ملعب «العوير»، الذي سيحتضن مباراة فريقه المقبلة أمام شباب أهلي دبي، هو نفس الملعب الذي يحتضن بقية مبارياته حتى نهاية الموسم بعدما اضطر الفريق إلى اللعب حتى الآن على 3 ملاعب.

وأكد برانديللي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن مواجهته المقبلة أمام شباب الأهلي: «لدينا رغبة في خوض مبارياتنا على هذا الملعب، ونتمنى أن نستضيف عليه جميع مبارياتنا المقبلة، بداية من لقاء الغد، ربما يكون منافسنا خاض عليه تدريبات أكثر منا وهو ما قد يمنحهم الأفضلية، ولكننا سنتدرب عليه اليوم، ونتمنى أن يكون هذا كافياً بالنسبة لنا».

وشدد مدرب «العميد» على أن مواجهة شباب الأهلي صعبة مثل كل جميع المباريات وتزداد صعوبتها في ظل خبرة لاعبي الفريق المنافس وقدرتهم على ترجيح كفة فريقهم في أي وقت، معبراً عن اعتقاده بأن نتائجه الأخيرة بالتعادل في 4 مباريات متتالية ليست مؤشراً على أي تقييم ولا تدخل في حساباته الشخصية، وذلك من منطلق أن كل النتائج واردة.

وأشار برانديلي إلى أن لاعبي النصر بإمكانهم إثبات أفضليتهم وتحقيق الفوز لو حافظوا على نفس الروح التي قدموها في مباراتهم الأخيرة أمام حتا وحققوا من خلالها الفوز بخماسية، وقال: «لو لعبنا بنفس قوة وحماس المباراة الأخيرة سيكون الفوز حليفنا، لكن لو فقدنا التركيز ومنحنا المنافس مساحات يشكل منها مصادر ضغط سنجعل المواجهة صعبة على أنفسنا».