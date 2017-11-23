قويض: نلعب للفوز في مواجهة بين «جريحين»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد قويض، المدير الفني للظفرة، أنه يقدر صعوبة مواجهة حتا التي أطلق عليها لقب مواجهة «الجريحين» بعد تعرض كليهما للخسارة في الجولة الماضية، في حين أن وضعهما على لائحة الترتيب من شأنه أن يدفعهما إلى بذل كل ما في جعبتهما لتحقيق النتيجة الإيجابية.

وشدد قويض على أن المباراة كونها تقام على أرض الظفرة ومهما كانت الظروف، فإن الهدف سيكون تحقيق الفوز، مضيفاً: «درسنا وضع حتا وطرق اللعب التي سينتهجها، أجزم أنه سيلعب بشكل متوازن في الشقين الدفاعي والهجومي. بالنسبة لنا الأمور متوازنة في ظل الغيابات التي نعاني منها وبالأخص في الشق الهجومي، حيث يحتجب ألميدا والكثيري بسبب الإصابة، إلى جانب خلف الحوسني وأحمد يسلم في وسط الميدان، لكن البديل جاهز، إذ عملنا طيلة الأسبوع الماضي على انتهاج الطرق التي تكفل لنا الوصول إلى مرمى المنافس على الشكل الأمثل».

وأضاف قويض: «من الملاحظ أننا وفي كل المباريات التي خسرناها كان الهدف الأول الذي نتلقاه من المنافسين غير شرعي، طالبنا كثيراً بالعمل على علاج الأخطاء التحكيمية، لكن كلمة اعتذار واحدة لم نسمعها طيلة الفترة الماضية، لا زال لدينا ثقة بالحكام وبلجنة الحكام، لكن المباريات القادمة لا تحتمل الأخطاء التحكيمية. إذ سيكون لنا موقف حاسم منها، فليس من السهل أن تتواصل الأخطاء في المباريات، وبالأخص تلك التي تجمعنا أمام الفرق التي ننافسها على المراكز من 6 ولغاية 12».

وتناول قويض علاقته مع مواطنه السوري نزار محروس، مؤكداً أن الأخير بمثابة أخ له، حيث سبق لهما وأن تواجها كمدربين في عديد المناسبات، سواء في سوريا أو لبنان أو الأردن، لافتاً إلى أنه يتمنى التوفيق لمحروس، كما يتمنى التوفيق لنفسه، حيث اعتبر «محروس» أحد أفضل المدربين الذين أنجبتهم كرة القدم السورية.