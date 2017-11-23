دبا الفجيرة والعين «سباق الطموحات المختلفة»

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)
طموحات متشابهة برغبة الفوز، لكنها مختلفة في حسابات المنافسة والبقاء تجمع بين دبا الفجيرة والعين طرفي لقاء الليلة على استاد الفجيرة بافتتاح مباريات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.
يتفق الفريقان على نقطة واحدة قبل صافرة البداية ، تتمثل في أنهما قادمان بخلفية التعادل أمام شباب الاهلي بالنسبة لأصحاب الأرض، وأمام الجزيرة حامل اللقب بالنسبة للضيوف، وكان التعادل الأخير أمام شباب الأهلي قد أتى بقيمة وطعم الفوز عند «النواخذة»، ولكنه بطعم الخسارة عند «الزعيم»، الذي فقد نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على اللقب.
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ولن تكون مهمة الليلة سهلة للعين الباحث عن انتعاشة جديدة بعد المطب أمام الجزيرة، وفي ظل الغيابات الكثيرة، وآخرها عامر عبد الرحمن، وغيرها من الإصابات، وكذلك فلن يتعامل «النواخذة» مع اللقاء بنوع من التراخي، أو الاستسلام.
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