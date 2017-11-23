دبا الفجيرة والعين «سباق الطموحات المختلفة»

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

طموحات متشابهة برغبة الفوز، لكنها مختلفة في حسابات المنافسة والبقاء تجمع بين دبا الفجيرة والعين طرفي لقاء الليلة على استاد الفجيرة بافتتاح مباريات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.

يتفق الفريقان على نقطة واحدة قبل صافرة البداية ، تتمثل في أنهما قادمان بخلفية التعادل أمام شباب الاهلي بالنسبة لأصحاب الأرض، وأمام الجزيرة حامل اللقب بالنسبة للضيوف، وكان التعادل الأخير أمام شباب الأهلي قد أتى بقيمة وطعم الفوز عند «النواخذة»، ولكنه بطعم الخسارة عند «الزعيم»، الذي فقد نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على اللقب.

وبرغم تاريخ العين الحافل بالبطولات والألقاب، والفارق الكبير بين تاريخ الفريقين فإن إحصاءات المواجهات بينهما تشير إلى تفوق ضئيل لـ«الزعيم» بفارق نتيجة مباراة فقط، بينما حضر التعادل بينهما لمرة واحدة، وللمفارقة فإنها كانت نتيجة لقاء الذهاب للموسم الماضي، حيث انتهى على الملعب نفسه بهدفين لكل فريق ليحسم «النواخذة» الأمور بفوز ثانٍ على العين في عقر داره في الدور الثاني بهدفين لهدف بعد الانتصار الأول بأرض استاد طحنون بن محمد بالقطارة موسم 2012-2013.

ولن تكون مهمة الليلة سهلة للعين الباحث عن انتعاشة جديدة بعد المطب أمام الجزيرة، وفي ظل الغيابات الكثيرة، وآخرها عامر عبد الرحمن، وغيرها من الإصابات، وكذلك فلن يتعامل «النواخذة» مع اللقاء بنوع من التراخي، أو الاستسلام.