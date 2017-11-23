الوصل وعجمان «دراما الفوارق الشاسعة»

معتصم عبدالله (دبي)

ما بين المركز الأول للوصل بنقاطه العشرين، والمركز العاشر لعجمان صاحب النقاط السبع، تبدو «دراما الفوارق شاسعة» على الورق في مواجهة «الموعد المبكر» بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الوصل في زعبيل بدبي ضمن الجولة التاسعة، والذي يستضيف أولى مباريات «الإمبراطور» التي تنطلق عصراً، بخلاف كل مواجهات الفريق الأربع السابقة على ذات الملعب.

وتبرهن الأهداف الـ17 للوصل صاحب المركز الثاني في قائمة الأقوى هجوماً في الدوري، في مواجهة خط هجوم الضيوف الذي اكتفى بتسجيل ثمانية أهداف كأضعف خط هجوم بالتساوي مع جاره الشارقة، على فرضية «الفوارق الشاسعة»، في المواجهة الثانية بين الفريقين خلال الموسم الحالي، والرسمية الأولى بعد التعادل السلبي ودياً.

ويرفع «الإمبراطور» صاحب الصفوف المكتملة، والذي يتسلح بـ«العلامة الكاملة» على ملعب زعبيل، والوصول إلى المباراة 21 على التوالي من دون خسارة في الدوري، شعار تعزيز صدارته الحالية في الطريق نحو «لقب بطل الشتاء»، فيما يبحث «البرتقالي» صاحب الأداء القوي أمام «فرق الصدارة» رغم الخسارة أمام العين 2-3، وشباب الأهلي 1-3، عن العودة للنتائج الإيجابية بعد خسارة الجولة الماضية.

النقبي: أتطلع لعودة قوية أمام «البرتقالي»

عبر عبدالله النقبي، لاعب وسط الوصل، عن رغبته في «العودة القوية» لتشكيلة الإمبراطور، بعد غيابه عن مباراة الجولة الماضية أمام الظفرة بداعي شروط الإعارة، والتي حرمته من اللعب أساسياً للمرة الأولى.

وأضاف: «اللعب في زعبيل يمنحنا دوافع إضافية لتقديم الأفضل وإرضاء جمهور الفريق، رغم حرصهم على التواجد خلف الفريق في كل المباريات داخل وخارج ملعبه، وأعتقد أن المرحلة الحالية لا تتحمل إهدار أي نقطة».

حسن زهران: لن نرفع «الراية البيضاء»

أكد حسن زهران مدافع عجمان، أن لقاء اليوم أمام الوصل غاية في الصعوبة دون شك، نظراً لما يقدمه فريق الوصل من مستوى أهله ليتصدر الدوري منفرداً، ولأن المباراة تقام على أرضه وبين جماهيره فإن الفريق يزداد قوة. وقال: فريقي لن يرفع الراية البيضاء أمام الوصل، بل سيقاتل في الملعب، من أجل تقديم مباراة قوية تليق باسم «البرتقالي»، الذي قدم مستويات جيدة هذا الموسم شهد بها الجميع.