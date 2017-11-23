«كارت زون».. تجديد شامل يزيد الإثارة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت حلبة ياس بتجديد مسار الكارتينج بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1، وتوفر «ياس كارت زون» بعد عمليات التجديد الشاملة أكثر من 30 مركبة كارتينج مخصصة للسباقات من طراز بارولين ومساراً محدثاً بالكامل يوفر المتعة والإثارة، بالإضافة إلى مرافق التدريب.

ويمكن لزوار الحلبة اختبار مركبة الكارتينج من الطراز ذاته الذي كان يقوده لويس هاملتون والعديد من نجوم الفورمولا- 1 لتطوير مهاراتهم في القيادة خلال المراحل المبكرة من مسيرتهم.

وأعيد افتتاح مسار الكارتينج مؤخراً أبوابه للبالغين والصغار الذين تبلغ أعمارهم 8 أعوام أو أكثر، وتعد ياس كارت زون واحدة من أكثر الفعاليات شعبية باستثناء المسار العالمي الذي يستضيف أحداث سباق الفورمولا- 1.

ومن المتوقع أن يشهد هذا العام مزيداً من الإقبال وخاصة من فئة الصغار الراغبين بتتبع خطى نجوم الفورمولا- 1 ومن ضمنهم ماكس فيرستابن، الذي تميز بأدائه القوي وسرعته في بطولات الكارتينح منذ مرحلة مبكرة.

وكانت الحلبة قد أطلقت عرض «انطلق مجاناً» مخصص للصغار غداً، ويتيح العرض الفريد دخولا مجانيا للصغار الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما إلى منطق الواحات والمدرجات، وذلك عند حجز أي تذكرة لفئة ثلاثة أيام على أي من المدرجات، كما يشمل العرض دخولاً مجانياً إلى ياس ووتر وورلد وعالم فيراري أبوظبي.

وتتمتع عربة الكارتين من طراز بارولين بمحرك ذي سعة 270 سم 3، وتتفوق على المركبات المستخدمة سابقًا في ياس كارت زون من ناحية قوة المحرك والتحكم وتتمتع بأداء مطور. وشملت التجديدات تشييد منطقة صيانة مظللة تتيح للزوار والسائقين الوقوف بعيداً عن أشعة الشمس عند انتظار دورهم أو متابعة مجريات السباق على المسار.

وإضافة إلى المركبات الحديثة والمسار المجدد الذي يبلغ طوله 800 متر، يوفر ملتقى ياس مرافق مجددة كلياً تتضمن غرفة تسجيل جديدة، ومنطقة تحضير السائقين قبل السباق، كما يمكن لأفراد العائلة الاستماع بأحداث الإثارة ضمن المنطقة المكيفة الجديدة، كما توفر منطقة ألعاب القفز أنشطة متنوعة للصغار من كل الأعمار.

ويمكن لعشاق الكارتينج الجدد متابعة أفضل سائقيها على المسار في الحلبة خلال فترة لاحقة من موسم السباق حين تستضيف ياس كارت زون فعالية حلبة مرسى ياس لسباقات التحمل على الكارتينج 5 يناير المقبل، وبطولة روتاكس ماكس الإمارات التي تقام يومي 8 و9 مارس.