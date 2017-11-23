«سوبر خميس» موعد مع الإبداع في حلبة الإبهار

مصطفى الديب (أبوظبي)

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تفتح حلبة مرسى ياس أبواب أبواب المتعة والإبداع والإبهار أمام جمهور جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 اليوم، وذلك من خلال برنامج حافل بالفعاليات، وأطلقت الحلبة لقب «سوبر خميس» على ما سيحدث اليوم بسبب كثرة الأحداث الفعاليات المتميزة، سواء داخل الحلبة أو خارجها.

وتستعد الحلبة لاستضافة فعاليات الجولة الختامية من بطولة العالم «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»، بداية من الغد بانطلاق التجارب الحرة.‬‬

وتنطلق أحداث اليوم بفتح أبواب الواحة الرئيسة «واحة الفورمولا- 1» التي تقع خلف المدرج الرئيس، والتي تعج بالعديد من الفعاليات الخاصة بجميع أفراد العائلة، وسوف يكون زوار ياس على موعد مع جولة المضمار التي تتيح للجماهير التعرف على مضمار السباق عن قرب بزيارته والمشي عليه، والتعرف على مرآب الصيانة عن قرب، وفي المساء سوف يتوجه زوار ياس إلى الحفل الغنائي.‬