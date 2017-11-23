الراديو المقفل!

نوف الموسى

«إنها القصة نفسها التي نُشرت في الصحف، الجميع أصبح يتحدث بنفس الطريقة، بنفس التفاصيل والسكون أيضاً. لستُ من الذين يؤمنون بمقاضاة الحقيقة المشروطة، ولا ضمن المتمرسين في مناقشة الأفكار الأكثر مبيعاً. أُفضل «القرصنة» القانونية على ذلك!».. عند نهاية هذه الجملة تحديداً، أطفأ الكثيرون الراديو يومها، لم يناقشوا تعابير صوت قائلها، وظل التاريخ متجهماً حول تلك العبارة، فقد تتحول السُّبل والنوايا كتلك اللوحات الفنية المجهولة، تتعاظم كلما زاد غموضها.

توقفت هنا السيدة الجميلة عن الحديث، واكتفت بالنظر إلى المرآة القريبة من مكتبها، لا أحد يشاركها تلك الأطروحة، رغم وضوحها. إنها لا تبحث فعلياً عن الأسئلة أو الأجوبة، ولكنها ترغب في أن تصغر قليلاً، ليزداد حظها في الإنجاب، وأضافت الطبيبة المختصة، أن الموسيقا والخروج إلى عالم أقل تنظيماً سيفيدها وربما يقنعها بفكرة التبني، بينما أفادت المشرفة على إحدى دور الرعاية، أن المتعلمين يصبحون أكثر حرصاً في الانتقاء، متفادين الوعي بأن هؤلاء الأطفال ليسوا مقاسات وأشكالاً، وإنما أرواح تبحث عن فضاءات.

«هل يجب أن أكون وسيماً أو أبيض أو معروف النسب أو أمتلك شهادة ابتدائية أو وراثية، لأستطيع الانضمام إلى عائلة ما؟».. سأل الفتى ذو الـ9 أعوام صديقه، وهما يتناولان عصيراً مثلجاً بالقرب من الحديقة العامة، التي يُمنع فيها جلب الزهور، هكذا أكد الحارس الأمني للحديقة لأحد الزوار، قائلاً: «أعلم أنه أمرٌ مثيرٌ للدهشة، فكيف لا يسمح بجلب الزهور في حديقة عامة مليئة بالورود؟!

في الحقيقة أن هذا القرار اتُخذ من قبل المسؤولين بعد نتائج اختبار أقامه بعض الباحثين يثبت بأن النباتات في الحديقة، تخشى النظر إلى تلك الزهور المقطوعة الجذور». وبغضب جاء رد الزائر: «منذ متى أصبحت الطبيعة تؤمن بالعنصرية؟!»، ليخبره الحلاق محاولاً تهدئته: لا أعتقد أنها العنصرية، لقد قرأت عن الكثير من النباتات التي تفرز سموماً، لتُبعد مغتصبيها، كورق التبغ مثلاً، ولكنني لم أسمع أن لزهرة الجوري الأكثر رواجاً بين العشاق محاولات في ذلك، لأصبح العشق قتلاً علنياً أليس كذلك؟!