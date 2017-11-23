ترجمة: المهدي أخريف

يقدم لنا عَمَلْ أنخيل غونزاليث، حسب رأي أجمع عليه النقد وأكده الشاعر نفسه، مرحلتين أو طورين مختلفين كأوضح ما يكون الاختلاف، وإن كانت أشعارهما منظوراً إليها في مجموعها، تكوِّن في الواقع، كتاباً واحداً يتنامى بكيفية مستمرة: الطور الأول يبدأ بـ«عالم فظّ» (1956) ويمتد حتى رسالة في العمران (1967)، مروراً بـ«بلا أمل بلا اقتناع»(1961) و«مقام أوَّلي» (1962) ثم «كلمة فوق كلمة» (1965)، يتعلَّقُ الأمر بشعر يعكس خيبة مريرة وتشاؤمية ذات صبغة وجودية ضمن ملمح يقترن بنقد قاسٍ للعالم المعيش. هذه الكتابة تولد، في الواقع، من اختلال قائم بين الرغبة الباطنية والواقع الخارجي، بين ما هو كائن وما يرغب فيه الأنا، وهو اختلال يجد حَلّه، استتيَقيّاً، فيما يمكن أن نسميه «شعرية الانتهاك».

المرحلة الثانية تبدأ بـ«حواشٍ قصيرة على سيرة ما» (1971)، وفيها تندرج أيضاً معالجات سردية (1972)، نموذج، منقّح ومزيد، لبعض المعالجات السردية والمواقف العاطفية المحتملة في العادة (1977) قصائد نثر أو أقلُّ (1985). ثم «ديكسيس شبحاً»(1992) العنصر الأجَدُّ حسب أنخيل غونزاليث نفسه هو على وجه التحديد «الميل إلى اللعب ودفع السخرية نحو فكاهة لا تتحاشى الطرفة، وَخَلعُ العبث على بعض الموضوعات والرغبة فيما هو بَارودي»، غير أنَّ البعد النقدي يبقى حاضراً، بل يغدو على نحو ما، أكثر فاعلية من ذي قبل. إذن، هذه المرحلة الثانية تتميَّزُ بِحرية تعبيرية أعلى من سَابقتها، تتمثّـل في توظيف وسائل معينة مثل أنماط من القلب والتشويهات الدلالية، الانتهاكات المعجمية أو تقطيع أوصال الجمل التامّة، توليد كلمات جديدة أو دخيلة، والتلاعب بالألفاظ والتشويهات والانتهاكات النحوية، وبالطبع، السخرية والدعابة، إذ، كما يقول أنخيل غونزاليث عام 1970: «لا يمكن الاستمرار في الكتابة بنفس الأسلوب وعن نفس الواقع، لأن الواقع، تغير، جوهرياً، أقلَّ مما يبدو عليه والمخرج الوحيد ربما هُو هذا. إثارة الفضائح، الإتيان بأشياء تُحرج، لا بما تقوله، وإنما بما هي إياه». غير أن ما لم يتغير جوهرياً لديه هو الهوس بالزمن ليس بالزمن التاريخي الذي عاش فظائعه بعد الحرب الأهلية الإسبانية وقدم شهادات شعرية عنه وإنما هو زمن ثالث يحمل طابع التأمل الرثائي للأحداث والحياة والذات. المعطيات الواردة في التقديم في معظمها للناقد الإسباني المختص بشعر الخمسينيات الإسباني لويس خامبرينا.

مُتَعَصْرِناً بِبَعْضِ الأماسي

أتخذ من بعض الأماسي عَصْرونيةً لي: