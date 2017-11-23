العرب وموت الأدب

حنا عبود
كثيرة هي الأصوات التي نعت الأدب في العصر الحديث، حتى أن المرء لا يستطيع حصر الأسماء التي أعلنت ورقة النعي. وربما كان «هيغل» من أوائل المفكرين الذين أعلنوا رؤيتهم المستقبلية في هذا الشأن، فهو يرى أن تقدم العصر الحديث، بهذه الآلية الضخمة، وهذه المرهقات الاجتماعية التي تزداد تراكماً على الفرد، سيبدأ بالتهام الأدب «عضواً فعضواً»، وأول شهداء هذا العصر سيكون الشعر، لأن كل ما يحيط بنا يستدعي التعبير النثري لا الشعري، والفوري لا المرجأ، والصريح لا الموحي، والفطير لا المخمَّر... ولأن الإنتاج الشعري كان الأغزر والأقوى في العصور الماضية.
حين يفكر المرء في هذا العصر يضطر أن ينطلق مما بين يديه من أدوات مادية وأوضاع اجتماعية ضاغطة لا تمنحه فرصة كافية لتأمل شعري مكتمل الخمائر.
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على أن المعركة حول الشعر وجدواه قديمة جداً منذ أيام أفلاطون وأرسطو، ولم يكن الخلاف بينهما خلافاً بسيطاً، فالأول لا يرى جدوى للشعر إلا إذا خدم أغراض جمهوريته، كتأليف الأناشيد للعسكر والقصائد التعليمية للتلاميذ، بينما أحاط الثاني الشعر بهالة كبيرة جداً حتى جعله أهم من التاريخ. وفي العصور الوسطى اندفع رجال الدين إلى تسخير الأدب، باعتباره أداة رفيعة ونافعة: تخدم الدين، وتعدّ طقوس التنسيب، فيكون الشعر بوابة لطريق واحد معروف الحدود ومرسوم الأهداف.
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