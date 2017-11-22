ديك رومي يجمع بين ترامب وأوباما للمرة الأولى في عيد الشكر

واشنطن (وكالات)

مارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الامتياز الذي يمنحه له منصبه وأصدر عفوًا رئاسياً عن ديك رومي.

كان ترامب يشارك في تقليد البيت الأبيض السنوي للاحتفال بعطلة عيد الشكر بالولايات المتحدة والمتمثل في العفو عن ديك رومي، وهو المحور التقليدي للعيد.

وقال ترامب لديك رومي كبير «درامستيك: لقد عفوت عنك» وذلك بعد أن تم تفضيله على طائر آخر يدعى «ويشبون» والذي تم العفو عنه أيضاً.

وسوف ينضم الطائران إلى آخر ديكين روميين عفى عنهما الرئيس باراك أوباما، واسمهما «تاتر» و«توت»، في مزرعة جامعية في جامعة فيرجينيا التقنية.

وقال ترامب، الذي يستمتع بإلغاء الإجراءات التي اتخذها سلفه أوباما، مازحاً إنه لن يلغي العفو عن الديكين الروميين.

وأضاف ترامب "لقد أبلغني مكتب محامي البيت الأبيض أنه لا يمكن إلغاء العفو عن «تاتر» و«توت» تحت أي ظرف من الظروف. لذلك، لن نلغيه. ولهذا، يمكنكما أن تستريحا يا «تاتر» و«توت».