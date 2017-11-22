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استقبل وفوداً من أكاديمية ربدان و«الإمارات للصناعات العسكرية» واتحاد الإمارات للرماية

محمد بن زايد يطلع على خطط الابتكار وتأهيل المواطنين في القطاعات التعليمية والعسكرية والرياضية
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تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر أمس - كلاً على حدة - وفداً من شركة الإمارات للصناعات العسكرية، ووفداً من أكاديمية ربدان، ووفداً من اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، وذلك للسلام على سموه. ورحب سموه بالوفود، وتبادل معهم الأحاديث الودية، واطلع على أنشطتهم وبرامجهم وخططهم في التطوير والابتكار والتنافسية، وتأهيل وإعداد الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية التي تقدم المزيد من النجاحات لمختلف قطاعاتنا التعليمية والعسكرية والرياضية لرفعة الوطن وتعزيز مكانته.

     
 

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