تصفية 4 تكفيريين في سيناء



تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017 القاهرة (وكالات) أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي ، أمس، مقتل 4 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة، واكتشاف وتدمير عدد من الأوكار بها كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة والاحتياجات الإدارية خاصة بالعناصر التكفيرية. وأضاف المتحدث العسكري، أن قوات إنفاذ القانون، تمكنت من ضبط عربة ربع نقل مخبأ بداخلها حوالى 25 ألف طلقة ذخيرة، وبعض المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة على أحد المعابر المؤدية لشمال سيناء. وأوضح المتحدث العسكري، أن قوات الجيش الثاني الميداني، تواصل استكمال عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.