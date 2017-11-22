قائد الجيش اللبناني يدعو إلى الجهوزية التامة لمواجهة «النيات العدوانية» لإسرائيل



تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017 بيروت (د ب أ) حث قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون قواته أمس على الجهوزية التامة لمواجهة «النيات العدوانية للعدو الإسرائيلي». ودعا عون، في أمر للعسكريين أصدره أمس بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للاستقلال عن فرنسا والتي تصادف اليوم، إلى «الجهوزية التامة على الحدود الجنوبية لمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته، وما يبيته من نيات عدوانية ضد لبنان وشعبه وجيشه». وحث العسكريين على الالتزام «بتنفيذ القرار 1701، بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان، حفاظا على الاستقرار». ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية عنه القول إن «الأوضاع السياسية الاستثنائية التي يمر بها لبنان، تستدعي منكم التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة، والمواظبة على اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الأمني، لأن هذا الاستقرار يشكل قاعدة صلبة لإعادة إنتاج الحلول السياسية المنشودة، وجسر عبور للانتقال مجددا من ضفة القلق والشك إلى ضفة الخلاص والإنقاذ».