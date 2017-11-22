الحريري التقى السيسي ويعود إلى بيروت اليوم

القاهرة، بيروت، باريس (وكالات)
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الموقف في لبنان والسبل الكفيلة للحفاظ علي وحدة لبنان واستقلاله وتجنيبه أي صراعات في المنطقة.
وفي تصريح بعد اللقاء قال الحريري: «إنه سيعود إلى لبنان من القاهرة اليوم الأربعاء، ووصل الحريري إلى القاهرة في وقت سابق مساء أمس قادماً من العاصمة الفرنسية باريس، والتقى بالسيسي في القصر الرئاسي. وأثار إعلان الحريري استقالته بشكل مفاجئ من الرياض يوم الرابع من نوفمبر أزمة سياسية في لبنان.
|
إلى ذلك تلقى الرئيس المصري أمس اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني العماد ميشيل عون ناقشا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
|
من جانب آخر، دعت الخارجية الفرنسية حزب الله اللبناني إلى «التخلي عن السلاح واحترام سيادة لبنان». وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: «إن باريس تنتظر من حزب الله اللبناني التخلي عن السلاح واحترام سيادة لبنان بشكل كامل وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». وأضاف البيان «أننا نعتبر استقرار لبنان أمراً يتطلب أن يبقى بعيدا عن التوترات في المنطقة»، معتبراً «انخراط حزب الله في الأزمة السورية أمراً خطيرا». وذكر البيان أن «فرنسا تواصل الحوار مع كل الأطراف اللبنانية بهدف تحقيق التوافق والتسيير الجيد لمؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار». إلى ذلك، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «إنه أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصالين هاتفيين بأن من الضروري إبقاء لبنان بعيداً عن الأزمة الإقليمية، وإنه حث دول المنطقة على العمل بشكل جماعي لتهدئة التوترات».