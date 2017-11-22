مجلس الوزراء السعودي يشيد بإدانة الجامعة العربية تدخلات إيران

الرياض (وكالات)

أشاد مجلس الوزراء السعودي، أمس، بما صدر عن مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة بشأن إيران. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض. وأشاد المجلس بما صدر في البيان الختامي «من إدانة لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية العربية التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وتأكيد على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، لاسيما في دول الخليج العربي، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل المليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية».

وبشأن ملف الشرق الأوسط تطرق المجلس إلى تأكيد المملكة في الأمم المتحدة لموقفها الثابت من القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى. وقال إن المملكة ستصوت لصالح قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، ودعم عودة الشعب الفلسطيني لأرضه المسلوبة وإنهاء معاناته ورفض السياسات الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين والأعراف الدولية.

وأشار إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثالثة والعشرين في مدينة (بون) من التزام بتطبيق مساهماتها الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للتغير المناخي بشكل يمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وأكد المجلس أهمية استمرار التضامن والوحدة ضمن المجموعة العربية حيال جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز تأثيرها في المفاوضات. وجدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لهجوم انتحاري بالعاصمة الأفغانية (كابول) ما خلف عدداً من القتلى والجرحى، معبرة عن عزائها لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان، مؤكدة الوقوف معها ضد التطرف والإرهاب.