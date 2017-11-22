بوتين يبلغ ترامب: الأسد مستعد لإصلاحات وانتخابات

عواصم (وكالات)

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس نظيره الأميركي دونالد ترامب بالمحادثات التي أجراها مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي اكد استعداده لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وقال الكرملين في بيان «أطلع بوتين، ترامب على أبرز نتائج لقائه مع الأسد الذي اكد التزامه العملية السياسية وإجراء إصلاحات دستورية وانتخابات رئاسية وتشريعية.

وأعلن المكتب الإعلامي للرئيس الروسي أيضا أنه بحث في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية المسائل المتعلقة بالتسوية الطويلة الأمد للصراع في سوريا، وأعرب عن عن الأمل بأن يسهم اجتماع المعارضة السورية في الرياض المزمع انعقاده اليوم في الرياض في تسوية الأزمة. كما أطلع العاهل السعودي على اجتماعه مع الأسد والمسائل التي ستعرض للطرح ضمن جدول أعمال قمة الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) المقررة اليوم في سوتشي.

من جهتها، قالت «وكالة الأنباء السعودية» إن الاتصال خادم الحرمين والرئيس الروسي جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، إلى جانب التعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم استعراض الجهود المشتركة لاستقرار أسواق الطاقة وجهود البلدين لتعزيزه وتطويره.

وكانت الرئاسة الروسية قالت في وقت سابق إن المباحثات بين الرئيسين الروسي والسوري تناولت مسائل التسوية السورية، و«التحول إلى الحل السياسي»، وشددت على أن الشعب السوري وحده هو الذي يمكنه أن يقرر الدور المستقبلي للأسد.